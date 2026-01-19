Bimbo di 10 anni gravemente ferito nell' esplosione di un possibile petardo | trasferito al Regina Margherita

Un bambino di 10 anni è stato gravemente ferito in un’esplosione forse causata da un petardo, avvenuta nel quartiere Regio Parco di Torino, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo, intorno alle 18. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Regina Margherita per le cure. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa situazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 nel quartiere di Torino Regio Parco, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo. Un bambino di 10 anni, di origine marocchina, è stato coinvolto nell'esplosione di un possibile petardo – sono in corso verifiche sull'accaduto – e trasferito in ospedale al Regina.

