Fuoco d' artificio bimbo di 9 anni in ospedale | ha ustioni su volto e braccia trasferito al Regina Margherita

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato al Regina Margherita di Torino dopo aver riportato ustioni sul volto e le braccia a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio. L'incidente è avvenuto sabato 3 gennaio e il bambino è stato trasferito al reparto specializzato per le cure del caso. La vicenda sottolinea l'importanza di utilizzare con cautela i prodotti pirotecnici, soprattutto tra i più giovani.

Un bambino di 9 anni, nella giornata di sabato 3 gennaio, è arrivato in ospedale, al San Giovanni Bosco di Torino, a causa di diverse lesioni sul corpo da ricondursi allo scoppio di fuoco d'artificio.Il trasferimento in ospedale al Regina MargheritaIl bambino ha riportato ustioni sia al volto che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Fuoco d'artificio, bimbo di 9 anni in ospedale: ha ustioni su volto e braccia, trasferito al Regina Margherita Leggi anche: Taranto, bimbo di 6 anni al pronto soccorso con ustioni su tutto il corpo: indagini in corso Leggi anche: Bimbo di 7 anni viene investito da un’auto e rimane incastrato: trasferito in ospedale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno, drammatico bilancio delle feste: un morto e oltre 70 feriti. Bimbo ferito da un proiettile; Capodanno e bambini, attenzione a fumi fuochi artificio: l’allarme dei pediatri; Botti di Capodanno – Un morto e 283 feriti tra cui 54 ricoverati; Nessun botto è sicuro, dal pediatra il decalogo salva-bimbi. Bimbo di 9 anni ferito dai fuochi d’artificio, ricoverato al Regina Margherita - Ha riportato lesioni agli arti e al volto ed è ricoverato in chirurgia con una prognosi di 10 giorni ... giornalelavoce.it

Bimbo di 9 anni resta ferito dallo scoppio di fuochi d'artificio: tragedia sfiorata - Il 118 di Azienda Zero ha trasferito in ambulanza un piccolo paziente di 9 anni dal San Giovanni Bosco al Regina Margherita. torinoggi.it

Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da un proiettile vagante ad Aversa, 17enne perde una mano a Vieste. 770 gli interventi dei vigili del fuoco - Notte di Capodanno con 770 interventi dei vigili del fuoco e un bambino di 9 anni colpito da un proiettile vagante ad Aversa ... ilfattoquotidiano.it

#Scampia - Tra i festeggiamenti e il rumore dei fuochi d’artificio nella nottata di capodanno, all’improvviso scoppia la paura: prende fuoco una casa, probabilmente innescato dai botti, e in pochi istanti le fiamme attirano l’attenzione di tutto il quartiere. Mome - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.