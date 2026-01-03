Bianca Atzei e quel 2025 senza Stefano Corti

Nel 2025, Bianca Atzei ha vissuto un momento di assenza significativa, simbolo di un legame ormai distante. Le immagini che hanno accompagnato quell’anno raccontano una storia di perdita e riflessione. Con il passare ai primi mesi del 2026, Bianca si presenta con un gesto silenzioso, ma carico di significato, aprendo un nuovo capitolo nella propria vita.

Le immagini simbolo e un'assenza che parla da sola. Bianca Atzei apre il 2026 con un gesto silenzioso ma potentissimo. La cantante affida ai social il racconto dell'anno appena vissuto attraverso una selezione di fotografie dense di significato, immagini che parlano di rinascita, affetti autentici e quotidianità ritrovata. In quel mosaico visivo, però, manca Stefano Corti, l'uomo con cui Atzei ha condiviso sette anni di vita, un lungo percorso sentimentale e la genitorialità. L'assenza non passa inosservata e accende subito il dibattito online. Il commento di Stefano Corti e la reazione del web.

«2025 da ricordare», scrive Bianca Atzei sui social, mentre pubblica alcune foto insieme al figlio Noah e alle persone che le sono state vicine in quest’anno complicato. Il 2025, infatti, non è stato affatto semplice per lei: la fine della lunga relazione con Stefano - facebook.com facebook

