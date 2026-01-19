Caos rifiuti Tekra affitta il servizio a un' altra azienda | il caso finisce in commissione
Aversa si trova al centro di una disputa riguardante la gestione dei rifiuti, con la società Tekra che ha ceduto il ramo “servizi ambientali” alla Risam di Milano. La decisione ha suscitato interrogativi sulla continuità del servizio e sulla sua efficacia, portando il caso all’attenzione della commissione competente. Un approfondimento sulle implicazioni di questa scelta e sullo stato attuale della situazione ambientale in città.
Caos rifiuti ad Aversa. La società Tekra, che gestisce il servizio in città, ha affittato il ramo “servizi ambientali” alla Risam, società con sede a Milano.Il caso potrebbe presto finire all’attenzione della commissione Trasparenza con il consigliere Mario De Michele che annuncia la richiesta di.🔗 Leggi su Casertanews.it
