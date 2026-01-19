Caos rifiuti Tekra affitta il servizio a un' altra azienda | il caso finisce in commissione

Aversa si trova al centro di una disputa riguardante la gestione dei rifiuti, con la società Tekra che ha ceduto il ramo “servizi ambientali” alla Risam di Milano. La decisione ha suscitato interrogativi sulla continuità del servizio e sulla sua efficacia, portando il caso all’attenzione della commissione competente. Un approfondimento sulle implicazioni di questa scelta e sullo stato attuale della situazione ambientale in città.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.