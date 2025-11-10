Puglia autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Palagianello (R74), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI LUNEDI’ 10 E MARTEDI’ 11 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00 Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiuso il tratto tra Palagianello e l’allacciamento con la SS7 Appia, verso Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Palagianello, immettersi sulla SS7 Appia. NELLE TRE NOTTI CONSECUTIVE DI MERCOLEDI’ 12, GIOVEDI’ 13 E VENERDI’ 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00 Sul Raccordo di Palagianello (R74): -sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Lavori

