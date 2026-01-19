Autonomia siciliana tra illusioni e debiti | Regione senza freni e inefficienze senza limiti

L’autonomia siciliana, definita da una lunga trattativa, avrebbe dovuto ridurre le disparità con il resto del paese. Tuttavia, nel tempo, si sono accentuate inefficienze e problemi economici, tra cui una sanità in crisi e un aumento del debito pubblico. Questa situazione solleva riflessioni sulla gestione delle risorse e sull’effettiva efficacia di un modello di autonomia che, invece di favorire lo sviluppo, sembra alimentare inefficienze e criticità.

Nata da una trattativa opaca, l'autonomia siciliana doveva colmare un divario. Ha prodotto invece burocrazie autoreferenziali, sanità in fuga e debiti strutturali.C'è sempre un'aria da tragedia greca nei destini della Sicilia, madre e maestra di tragedie. Prima che le Regioni nascessero, lei.

Lotito senza freni difende la Lazio: “Ci sono squadre iscritte al campionato con 600 milioni di debiti”

Claudio Lotito si scaglia contro le criticità del calcio italiano, difendendo la Lazio e sottolineando come alcune squadre si iscrivano al campionato con ingenti debiti. Durante la cena di Natale, il presidente biancoceleste ha evidenziato le disparità e le difficoltà del sistema, criticando le problematiche legate ai blocchi di mercato e alle situazioni finanziarie di altre società.

“Vuole fare il Grande Fratello”. Corona senza freni, la confessione a Fiorello lascia tutti senza parole. Cosa ha detto

Durante l’ultima puntata di Fiorello, Corona ha sorprendentemente confessato di voler partecipare al Grande Fratello, lasciando pubblico e opinionisti senza parole. La sua dichiarazione ha acceso un acceso dibattito, dimostrando ancora una volta il potere della televisione italiana di generare momenti di grande impatto mediatico. Un episodio che resterà nella memoria come esempio di spontaneità e clamore nel mondo dello spettacolo.

Calenda, 'autonomia in Sicilia ha fallito, poteri allo Stato' - "E' fondamentale per la Sicilia che lo Stato intervenga e tolga le competenze che la Regione non sta esercitando: dalla gestione dell'acqua, dove ci sono 51 società che non riescono a fare nessun ... ansa.it

