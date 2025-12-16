Lotito senza freni difende la Lazio | Ci sono squadre iscritte al campionato con 600 milioni di debiti

Claudio Lotito si scaglia contro le criticità del calcio italiano, difendendo la Lazio e sottolineando come alcune squadre si iscrivano al campionato con ingenti debiti. Durante la cena di Natale, il presidente biancoceleste ha evidenziato le disparità e le difficoltà del sistema, criticando le problematiche legate ai blocchi di mercato e alle situazioni finanziarie di altre società.

Claudio Lotito senza freni durante la cena di Natale della Lazio. Il presidente dei biancocelesti difende la società e poi sui problemi dovuti al blocco di mercato aggiunge: "Qualcuno fa debiti per 500 0 600 milioni eppure si iscrive al campionato e fa mercato senza problemi". Fanpage.it LOTITO DIFENDE la JUVE dopo la NUOVA PENALIZZAZIONE #Shorts Lotito senza freni difende la Lazio: “Ci sono squadre iscritte al campionato con 600 milioni di debiti” - Il presidente dei biancocelesti difende la società e poi sui problemi dovuti al blocco di mercato aggiunge: “Qualcuno fa debiti per ... fanpage.it

Lazio, Lotito senza freni: 'Felipe Anderson mi aveva promesso il gol. Per Inzaghi non poteva giocare...' - A due giorni dalla vittoria di lusso contro l'Inter, Lotito ha commentato il match tirando anche una piccola frecciatina a Simone Inzaghi. calciomercato.com

Fognini senza freni: “Firmerei per essere Sinner, ma ho una cosa che lui non ha” - facebook.com facebook