Autocarro sbatte sul viadotto chiusa la sr 43 a Jesolo

Oggi pomeriggio, alle 15.20, un autocarro si è schiantato sul viadotto lungo la strada regionale 43 a Jesolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo con i mezzi di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di gestione dell’incidente e garantire la sicurezza.

