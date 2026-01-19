Autocarro sbatte sul viadotto chiusa la sr 43 a Jesolo
Oggi pomeriggio, alle 15.20, un autocarro si è schiantato sul viadotto lungo la strada regionale 43 a Jesolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo con i mezzi di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di gestione dell’incidente e garantire la sicurezza.
Alle ore 15.20 di oggi pomeriggio 19 gennaio le squadre dei vigili del fuoco di Jesolo con un'autopompa e l'autoscala sono intervenute per un incidente stradale avvenuto in via Cristo Re, a Jesolo, lungo la strada regionale 43.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’evento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
