Danneggia e ripulisce le auto in sosta | fermata una donna a Pastena

Auto in sosta prese di mira a Pastena, nei pressi di via Madonna di Fatima. Una donna è stata fermata dalla Polizia mentre era intenta a saccheggiare una vettura. Accertamenti in corso. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Danneggia e "ripulisce" le auto in sosta: fermata una donna a Pastena

Altre letture consigliate

FUSCALDO RIPULISCE L’AREA AL CONFINE CON PAOLA: “SERVE L’AIUTO DI TUTTI” Per anni la zona tra Fuscaldo e Paola, vicino al Park Hotel, era stata trasformata in una discarica abusiva. ? Il Comune di Fuscaldo è intervenuto con una bonifica - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, danneggia due auto in sosta con segnali stradali: arrestato - Serata movimentata quella del 2 novembre in via di Villa Demidoff, dove un uomo ha danneggiato due auto in sosta utilizzando alcuni segnali stradali mobili. Segnala lanazione.it

Milano, appena uscito dal comando di polizia locale danneggia 13 auto in sosta per rubare all'interno: arrestato 23enne - Denunciato per il furto di un furgone, appena esce dal comando di polizia locale, danneggia 13 auto in sosta per rubare all'interno e la porta di un hotel, a cui tenta di fare ingresso. Secondo milano.corriere.it

Corciano, danneggia auto in sosta: denunciato dai vigili - La polizia locale di Corciano ha identificato e denunciato il responsabile di un danneggiamento avvenuto in un parcheggio. Scrive ilmessaggero.it

Macerata, si schianta contro un'auto in sosta e fugge: pirata della strada incastrato dai video - Danneggia un’auto in sosta e scappa, individuato e rintracciato il pirata della strada grazie alle riprese delle telecamere e all’attività investigativa della Polizia Locale. Si legge su corriereadriatico.it

Danneggia 13 auto a San Donnino e assale uomo che le difende - Fa danni a 13 auto in sosta e assale coi vetri rotti di una bottiglia un cittadino che voleva fermarlo: i carabinieri però lo hanno arrestato, la notte scorsa, a San Donnino. Come scrive ansa.it

Milano, 23enne fuori controllo: ruba un furgone e appena esce dal comando di Polizia danneggia 13 auto in sosta - Denunciato per il furto di un furgone, appena esce dal comando di Polizia locale, danneggia 13 auto in sosta per rubare all'interno e la porta di un ... Da affaritaliani.it