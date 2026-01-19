Auto in panne attraversa la strada | 76enne investita e uccisa sotto gli occhi di marito e figlia

Il 19 gennaio 2026, lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una donna di 76 anni. L’auto in panne e l’attraversamento della strada sono stati i momenti che hanno portato a questa tragedia, assistita anche dalla presenza del marito e della figlia. La dinamica e le conseguenze sono ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Tragedia nella prima serata di oggi 19 gennaio 2026 lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi): una donna di 76 anni, E.P. le iniziali, di Oria è stata investita mentre attraversava la strada. L'impatto non le ha lasciato scampo, è morta sul posto. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118. Rientrava a casa dopo una visita medica Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata investita dopo avere lasciato al lato della strada la sua Fiat Seicento. E' morta sotto gli occhi del marito e della figlia con i quali stava rientrando da una visita medica effettuata a Francavilla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

