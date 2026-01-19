Nella giornata di sabato 17 gennaio, lungo la strada statale 337 nel VCO, a Masera, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’autovettura. I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. L’incidente ha richiesto l’intervento di emergenza, senza riportare notizie di feriti o altre conseguenze significative.

Auto in fiamme nel Vco, a Masera, lungo strada statale 337. Intervento nel pomeriggio di sabato 17 gennaio dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per l' incendio di un'autovettura. L’episodio si è verificato in prossimità dello svincolo di Masera, lungo la strada statale 33 del Sempione, già sul tratto della statale 337 della Valle Vigezzo. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo, consentendo successivamente l’intervento del soccorso stradale per la rimozione dell’auto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione

Nella notte scorsa, nella galleria Montecrevola sulla Statale del Sempione, si è svolta una maxi esercitazione congiunta che ha simulato un incidente tra due auto e un successivo incendio. Un’operazione complessa e realistica, volta a testare la prontezza delle squadre di emergenza. Un importante momento di preparazione e coordinamento, fondamentale per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza reale.

Leggi anche: Scontro tra un'auto e un camion lungo la strada statale 192: feriti e disagi alla viabilità

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Auto in fiamme lungo la strada statale 33 del Sempione - Intervento nel pomeriggio di sabato 17 gennaio dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per l' incendio di un'autovettura. novaratoday.it