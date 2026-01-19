Australian Open | continua la favola Maestrelli out Arnaldi contro Rublev
Al Australian Open, la corsa di Maestrelli prosegue dopo la vittoria in cinque set contro il francese Atmane. Tuttavia, Arnaldi è stato eliminato al terzo turno dal russo Rublev. La competizione continua a offrire emozioni e sorprese, con i protagonisti italiani impegnati nelle fasi decisive del torneo.
Continua la favola Maestrelli a Melbourne: al suo primo Slam in carriera il 23enne pisano batte Terence Atmane in cinque set e va al secondo turno, dove potrebbe incontrare Novak Djokovic. Finisce invece l’avventura di Mattero Arnaldi, battuto in tre set da Rublev. Francesco Maestrelli continua a sognare e a far sognare agli Australian Open. All’esordio in uno Slam, dopo aver superato la giungla delle qualificazioni, il 23enne italiano ha staccato un pass per il secondo turno grazie alla vittoria in cinque set sul francese Terence Atmane, con il punteggio finale di 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1. È la prima vittoria in carriera in un grande Slam per Maestrelli, conclusasi dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza contro il francese numero 64 del ranking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
LIVE Arnaldi-Rublev 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del russo
Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match, attualmente in corso con Rublev in vantaggio 3-2 e in possesso di un break. Restiamo aggiornati sugli eventi più recenti e sulle azioni decisive in un contesto di gara che si preannuncia equilibrato.
Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026
Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.
