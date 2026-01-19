Chi è Francesco Maestrelli autore della prima impresa italiana agli Australian Open 2026

Francesco Maestrelli, tennista italiano, ha raggiunto un traguardo storico agli Australian Open 2026, diventando il primo atleta nazionale a conquistare una vittoria in questo torneo. Dopo una partita lunga e impegnativa contro il francese Terence Atmane, Maestrelli si è imposto con determinazione, segnando un momento importante per il tennis italiano. La sua prestazione testimonia il talento e la crescita del movimento tennistico nel nostro paese.

Francesco Maestrelli ha regalato all’Italia la prima gioia degli Australian Open 2026. Il tennista toscano ha superato il francese Terence Atmane, numero 64 del ranking mondiale, con un combattuto 6-4, 3-6, 6-7, 8-1, 6-1 dopo quasi tre ore e mezza di battaglia. Una vittoria arrivata anche grazie al nervosismo dell’avversario, ma che testimonia la crescita dell’azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FITP Tennis (@federtennis) Nato a Pisa nel 2002, Maestrelli è attualmente il numero 141 della classifica ATP. Per arrivare al suo primo Slam in carriera ha dovuto superare le qualificazioni, vincendo nell’ultimo turno contro il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Francesco Maestrelli si qualifica agli Australian Open: “Prima volta su cinque set, un attimo di confusione”

Francesco Maestrelli si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open 2026, raggiungendo per la prima volta questa tappa in carriera. Dopo nove tentativi andati a vuoto, l’atleta italiano ha superato le qualificazioni, segnando un traguardo importante. La sua qualificazione rappresenta un passo avanti nel suo percorso professionale, anche se ha ammesso di aver vissuto un momento di confusione durante la sua prima partita su cinque set.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.

