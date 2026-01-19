Juventus-Benfica Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2025-2026, si disputerà mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00 allo Stadium. Un incontro importante per entrambe le squadre nella fase a gironi, con formazioni e quote da valutare attentamente. Di seguito, le formazioni ufficiali, i pronostici e le analisi per un match che potrebbe influenzare la qualificazione alla fase successiva.

La Juventus si gioca una parte importante della qualificazione nel girone di Champions League ospitando il Benfica allo Stadium mercoledì sera. I bianconeri hanno 9 punti in classifica grazie alle ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos, che hanno migliorando nettamente la situazione. La squadra di Luciano Spalletti è decisamente in crescita nell'ultimo periodo.

#UCL | LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI JUVENTUS-BENFICA Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Patrick Inia (NED) - Rogier Honig (NED); Quarto ufficiale: Jeroen Manschot (NED); VAR: Bram Van Driessche (BEL); AVAR: Dennis Higler (NED). - facebook.com facebook

