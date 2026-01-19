Aronica si commuove in sala stampa e spiega cosa sta accadendo a Trapani | Alcuni con la valigia pronta

In sala stampa, Aronica ha commentato la situazione del Trapani Calcio, evidenziando le preoccupazioni per il futuro del club. Il presidente Antonini ha segnalato che alcuni membri della squadra potrebbero lasciare, con valigie pronte, a causa delle difficoltà finanziarie e delle incertezze legate all’esclusione dalla Serie C, come già verificatosi in passato con la squadra di basket. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Il Trapani Calcio del presidente Antonini rischia l'esclusione dal campionato di Serie C come accaduto alla squadra di basket. L'allenatore, Salvatore Aronica, dopo l'ultima vittoria per 4-0 sul Sorrento si commuove in sala stampa: "Tutto si è dimostrato tranne che il Trapani sia una società che sta per scomparire".

Spalletti spiega i limiti di Zhegrova e cerca qualcuno in sala stampa: “Dove sono quelli?”

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha commentato le prestazioni di Zhegrova, evidenziando i limiti e le potenzialità del giocatore. Ha condiviso le sue impressioni fin dal primo giorno e ha sottolineato quanto sia stato discusso di lui fino a ora. Alla ricerca di conferme e approfondimenti, Spalletti ha chiesto in modo diretto: “Dove sono quelli?”.

Telefoni senza segnale e internet ko, pesanti disagi con alcuni operatori: cosa sta accadendo in Romagna

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre si sono verificati importanti disagi nelle comunicazioni in Romagna, con telefoni senza segnale e internet inattivo. Vodafone ha riscontrato problemi diffusi in Italia, causando inconvenienti ai clienti e segnalazioni su vari servizi di monitoraggio. Ecco cosa sta succedendo e le possibili ripercussioni.

