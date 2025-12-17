Telefoni senza segnale e internet ko pesanti disagi con alcuni operatori | cosa sta accadendo in Romagna

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre si sono verificati importanti disagi nelle comunicazioni in Romagna, con telefoni senza segnale e internet inattivo. Vodafone ha riscontrato problemi diffusi in Italia, causando inconvenienti ai clienti e segnalazioni su vari servizi di monitoraggio. Ecco cosa sta succedendo e le possibili ripercussioni.

Nella tarda mattinata di mercoledì (17 dicembre) Vodafone ha iniziato ad avere problemi in Italia, con le prime segnalazioni pervenute a downdetector e anche alla redazione di RiminiToday. Pesanti disagi si registrano in Romagna, in particolare sui territori di Rimini e Forlì.

