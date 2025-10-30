Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con parole di dolore

Una mattina diversa dal solito negli studi Rai, dove il consueto entusiasmo televisivo ha lasciato spazio al silenzio e alla commozione. Tutti i colleghi di una delle conduttrici più amate della rete vivono ore di grande tristezza dopo la tragica notizia che ha colpito Andrea Delogu. Una perdita improvvisa e devastante che ha scosso profondamente non solo chi le lavora accanto, ma anche il pubblico che la segue con affetto. La conduttrice, oggi tra le protagoniste di Ballando con le stelle, ha perso il fratello diciottenne in un drammatico incidente in moto a Bellaria Igea Marina. La notizia si è diffusa rapidamente, raggiungendo redazioni e studi televisivi, dove la commozione è stata immediata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con parole di dolore

