Anna Ghiaccio arriva sul palcoscenico della Casa del Teatro
Venerdì 28 novembre la Stagione “Un teatro di pace” alla Casa del Teatro di Faenza, a cura del Teatro Due Mondi, accoglierà lo spettacolo scritto e diretto da Rita Frongia “Anna Ghiaccio” di Teatro Patalò, libera rilettura per adulti de “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen.Al termine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vi aspettiamo oggi pomeriggio, Domenica 23 Novembre, alle ore 18 al teatro La Fortuna a Monte San Vito, per uno spettacolo suggestivo dedicato alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne "ANNA GHIACCIO" con Isadora A - facebook.com Vai su Facebook
"Anna Bjelkerud" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
"Anna Ghiaccio" arriva sul palcoscenico della Casa del Teatro - Venerdì 28 novembre la Stagione “Un teatro di pace” alla Casa del Teatro di Faenza, a cura del Teatro Due Mondi, accoglierà lo spettacolo scritto e diretto da Rita Frongia “Anna Ghiaccio” di Teatro Pa ... Da ravennatoday.it