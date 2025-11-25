Anna Ghiaccio arriva sul palcoscenico della Casa del Teatro

25 nov 2025

Venerdì 28 novembre la Stagione “Un teatro di pace” alla Casa del Teatro di Faenza, a cura del Teatro Due Mondi, accoglierà lo spettacolo scritto e diretto da Rita Frongia “Anna Ghiaccio” di Teatro Patalò, libera rilettura per adulti de “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen.Al termine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

