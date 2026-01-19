Ancora pochi giorni per candidarsi a ospitare un concerto di Piano City o suonare
Ancora pochi giorni per candidarsi a ospitare o partecipare alla 16ª edizione di Piano City Milano. Il festival, dedicato alla musica al pianoforte, si svolge in diverse location della città, offrendo un’occasione unica per condividere l’arte musicale. Se desideri partecipare come artista o come organizzatore, questa è l’opportunità da non perdere. Le candidature devono essere inviate entro i termini stabiliti per contribuire alla riuscita dell’evento.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. Il festival si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026 Mancano pochi giorni per candidarsi a partecipare alla 16esima edizione di Piano City Milano, il festival diffuso che porta la musica (in particolare suonata al pianoforte) in giro per la città. Fino al 31 gennaio è possibile candidarsi come pianisti o per ospitare un concerto autoprodotto, anche nella propria abitazione (a patto che sia disponibile un pianoforte) o in un cortile.
Piano City Milano 2026, come candidarsi come pianisti o per ospitare un concerto
È aperta la selezione per Piano City Milano 2026. Gli artisti interessati a candidarsi come pianisti o a proporre un concerto autoprodotto possono inviare le proprie candidature secondo le modalità indicate. Questa opportunità permette di partecipare a uno degli eventi musicali più importanti della città, contribuendo alla sua programmazione e valorizzazione. La call resterà aperta fino a data da definire.
