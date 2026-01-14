È aperta la selezione per Piano City Milano 2026. Gli artisti interessati a candidarsi come pianisti o a proporre un concerto autoprodotto possono inviare le proprie candidature secondo le modalità indicate. Questa opportunità permette di partecipare a uno degli eventi musicali più importanti della città, contribuendo alla sua programmazione e valorizzazione. La call resterà aperta fino a data da definire.

Aperta la call per Piano City Milano 2026, è possibile candidarsi come pianisti o per ospitare un concerto autoprodotto. Fino al 31 gennaio è aperta la call per la sedicesima edizione di Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città attraverso la musica. È possibile candidarsi su www.pianocitymilano.it come pianisti o per ospitare un concerto autoprodotto (per le realtà a vocazione culturale eo organizzazioni senza scopo di lucro). Sul sito ufficiale del festival è possibile anche quest’anno proporre la propria abitazione (già dotata di pianoforte) o cortile per ospitare un concerto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Piano City Milano 2026, come candidarsi come pianisti o per ospitare un concerto

Leggi anche: Concerto solidale a Milano: Baldan Bembo con i City Angels

Leggi anche: Concerto di Bach a Giarre e Catania: protagonisti pianisti italiani di fama internazionale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eventi a Milano durante l’anno: calendario mese per mese (cosa non perdere); Francesco Cavestri il 10 gennaio 2026 a Dubai inaugura il tour internazionale; Concerto a Mantova: Amadeo Mozart protagonista degli Aperitivi d'Arte; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Lecco aumentano i controlli della Polizia Locale.

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città - Dal 15 al 17 maggio 2026 Milano tornerà a trasformarsi in una capitale diffusa del pianoforte grazie alla sedicesima edizione di Piano City Milano, il festival gratuito e aperto a tutti che da oltre u ... megamodo.com