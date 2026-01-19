Anastasia | il musical leggendario approda al Teatro Brancaccio

Dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026, il Teatro Brancaccio di Roma ospita il debutto italiano di Anastasia, il musical ispirato alla storia della granduchessa russa. Un’opportunità per scoprire questa produzione che ripercorre le vicende di una giovane donna alla ricerca della propria identità, in un allestimento che unisce musica, testo e scenografia in modo originale e raffinato.

Cosa: Il debutto italiano del musical Anastasia, ispirato alla leggenda della granduchessa russa. Dove e Quando: Al Teatro Brancaccio di Roma, dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026. Perché: Una produzione kolossal con effetti speciali, musiche dal vivo e un cast d’eccellenza diretto da Federico Bellone. Il sipario del Teatro Brancaccio si prepara ad aprirsi su una delle storie più amate e misteriose del ventesimo secolo. Anastasia il musical non è solo una trasposizione teatrale, ma un viaggio emozionale che attraversa i decenni, unendo il fascino della storia russa alla magia delle grandi produzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Anastasia il musical al Teatro Brancaccio

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Brancaccio ospiterà Anastasia - Il musical, un’opera che rivisita la figura storica di Anastasia attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Uno spettacolo che unisce musica e teatro, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e suggestiva. L’appuntamento è un’occasione per riscoprire una storia affascinante, tra leggenda e realtà, in un contesto artistico di qualità.

