FdI attacca il Quirinale no comment di Salvini
Il vicepremier Matteo Salvini, a Padova per la chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani, non ha voluto commentare le polemiche tra il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami e il Quirinale. Il deputato di FdI aveva chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Colle per ostacolare la premier Giorgia Meloni. La notizia affermava che alcuni consiglieri di Sergio Mattarella volessero intraprendere iniziative contro il governo e il centrodestra. In risposta il Colle ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. 🔗 Leggi su Lapresse.it
