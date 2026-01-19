Amici della musica di Mestre | una fiaba musicale racconta le stagioni

Appuntamento per i più piccoli domenica 25 gennaio al teatro del Parco con “Le quattro stagioni e Piccolo Vento”, viaggio poetico e musicale attraverso la natura che cambia Un viaggio poetico e musicale attraverso la natura che cambia, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza di ascolto, scoperta e immaginazione. “Le quattro stagioni e Piccolo Vento” è una fiaba musicale prodotta dalla fondazione “Aida Ets” che gli “Amici della musica di Mestre” porteranno in scena, con il contributo della Fondazione di Venezia e di Eco+Eco srl (gruppo Veritas), al teatro del Parco domenica 25 gennaio alle 16.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Amici della musica di Mestre: maratona musicale in omaggio a Dmitrij Šostakóvi?

Lunedì 15 dicembre alle 19, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà una maratona musicale dedicata a Dmitrij Šostakóvi?, con sei rinomati pianisti che si alterneranno sul palco. Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, promosso dagli Amici della musica di Mestre, per onorare il compositore russo e la sua straordinaria eredità artistica.

Leggi anche: L'8 novembre le Quattro Stagioni di Vivaldi agli Amici della Musica

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ad Alcamo la stagione 2026 degli Amici della Musica: 17 concerti per il quarantesimo anno - Quarant’anni di attività e uno sguardo che continua a tenere insieme qualità musicale, apertura ai linguaggi e attenzione al territorio. tp24.it

Ad Alcamo la stagione 2026 degli Amici della Musica: 17 concerti per il quarantesimo anno #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

‘’Ecco, la musica è finita Gli amici se ne vanno Che inutile serata, amore mio Ho aspettato tanto per vederti Ma non è servito a niente’’ @ARISA_OFFICIAL sulle note di ‘’La musica è finita’’ #OrnellaSenzaFine x.com