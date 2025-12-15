Amici della musica di Mestre | maratona musicale in omaggio a Dmitrij Šostakóvi?

Lunedì 15 dicembre alle 19, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà una maratona musicale dedicata a Dmitrij Šostakóvi?, con sei rinomati pianisti che si alterneranno sul palco. Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, promosso dagli Amici della musica di Mestre, per onorare il compositore russo e la sua straordinaria eredità artistica.

Mestre, 11 dicembre 2025 - Una maratona musicale con sei pianisti di prestigio che si alterneranno sul palco del Toniolo, lunedì 15 dicembre alle 19.30, per offrire al pubblico l’esecuzione integrale del monumentale ciclo dei “Preludi e Fughe opera 87”, composto tra il 1950 e il 1951 da Dmitrij. Veneziatoday.it

La genesi dei "Preludi e Fughe" è legata a un episodio quasi leggendario: nel 1950 Šostakóvic si trovava a Lipsia come membro della giuria del concorso Bach, dove rimase profondamente colpito