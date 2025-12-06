Colletta alimentare di Gioventù Nazionale grande partecipazione nei punti vendita cittadini
Gioventù Nazionale Agrigento comunica che nella giornata di sabato 6 dicembre si è svolta con grande partecipazione la colletta alimentare nei punti vendita Paghi Poco del Villaggio Mosè e Md di via Unità d’Italia.I volontari del movimento sono stati presenti per l’intera mattinata, raccogliendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
