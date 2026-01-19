Amelie racconta la sua esperienza di rinascita dopo aver affrontato un periodo difficile segnato dallo stalking. Attraverso il brano

«Venivo da un periodo bello, uno di quelli in cui ti aspetti solo cose belle. Avevo ritrovato il canto, la mia più grande passione. Invece no, il periodo dopo Tale e quale show non è stato così. C'era un uomo che mi seguiva, che sapeva tutto della mia vita. Una ragazza giovane spesso non sa nemmeno come difendersi. Sono andata dalla polizia, ho denunciato, ma più andavo avanti e più la situazione diventava grave. Per paura mi sono trasferita in Campania dalla mia famiglia. Ho perso contatti, amicizie, fiducia in me stessa. Avevo tanta paura», racconta a La volta Buona di Caterina Balivo. «In quel periodo mi sono rifugiata nei social, ho iniziato a scrivere ad un ragazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amelie: "Vittima di stalking, la mia rinascita con il brano Ginnastica"

