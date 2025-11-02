Stalking dalle femministe la vittima | Così hanno distrutto la vita a me e alla mia famiglia

L’uomo che ha denunciato le attiviste: “Ho tentato tre volte il suicidio, sono stato giudicato colpevole senza alcun processo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Stalking dalle femministe, la vittima: “Così hanno distrutto la vita a me e alla mia famiglia”

Femministe indagate per stalking e diffamazione: le chat e la lista 'nera' dei personaggi da prendere di mira

Bufera sulle femministe Vagnoli, Fonte e Sabene, indagate per stalking: nelle chat insulti a Mattarella, Segre e Murgia

Da Civati a Giarrusso: la "lista nera" di 14 nomi nel mirino delle femministe stalker - Era nel pc della scrittrice Valeria Fonte, indagata per stalking insieme a Benedetta Sabene e Carlotta Vagnoli

Le femministe accusate di stalking: "Farà la fine della mer*a che è", "si ammazzi", "avrà una morte sociale" - Monza, chiuse le indagini sulle attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: "gogna digitale" sui social per un ragazzo ritenuto un abuser (che ha tentato di togliersi la vita).