Stalking dalle femministe la vittima | Così hanno distrutto la vita a me e alla mia famiglia

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo che ha denunciato le attiviste: “Ho tentato tre volte il suicidio, sono stato giudicato colpevole senza alcun processo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

stalking dalle femministe la vittima cos236 hanno distrutto la vita a me e alla mia famiglia

© Repubblica.it - Stalking dalle femministe, la vittima: “Così hanno distrutto la vita a me e alla mia famiglia”

Contenuti che potrebbero interessarti

stalking femministe vittima cos236Da Civati a Giarrusso: la “lista nera” di 14 nomi nel mirino delle femministe stalker - Era nel pc della scrittrice Valeria Fonte, indagata per stalking insieme a Benedetta Sabene e Carlotta Vagnoli ... msn.com scrive

stalking femministe vittima cos236Le femministe accusate di stalking: “Farà la fine della mer*a che è", "si ammazzi", "avrà una morte sociale” - Monza, chiuse le indagini sulle attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: “gogna digitale” sui social per un ragazzo ritenuto un abuser (che ha tentato di togliersi la vita). Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Stalking Femministe Vittima Cos236