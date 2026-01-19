Amelie dalla Balivo | Vittima di stalking la mia rinascita con il brano Ginnastica

Amelie Dalla Balivo condivide la sua esperienza di stalking e come la musica l’abbia aiutata nel percorso di rinascita. Ospite di Caterina Balivo, la cantante racconta per la prima volta le difficoltà affrontate e il ruolo terapeutico della sua canzone “Ginnastica”. Un racconto sincero che mette in luce il potere del talento e della sensibilità nel superare momenti complessi.

Rinasce con una canzone. Perché la musica è anche terapeutica. Amelie, ospite di Caterina Balivo, parla per la prima volta dello stalking subito. «Venivo da un periodo bello, uno di quelli in cui ti aspetti solo cose belle. Avevo ritrovato il canto, la mia più grande passione. Invece no, il periodo dopo Tale e quale show non è stato così. C’era un uomo che mi seguiva, che sapeva tutto della mia vita. Una ragazza giovane spesso non sa nemmeno come difendersi. Sono andata dalla polizia, ho denunciato, ma più andavo avanti e più la situazione diventava grave. Per paura mi sono trasferita in Campania dalla mia famiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Amelie racconta la sua esperienza di rinascita dopo aver affrontato un periodo difficile segnato dallo stalking.

