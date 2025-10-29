Confeuro incontra Roma Capitale | al centro sviluppo sostenibile e futuro dei giovani agricoltori
Dialogo e collaborazione tra istituzioni e agricoltori per sostenere il settore primario e incentivare le nuove generazioni in agricoltura. “ Il presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha incontrato il consigliere comunale di Roma Capitale e vicepresidente della Commissione Ambiente, Fabrizio Santori, per un confronto sullo stato attuale e sulle prospettive del settore agricolo. “Al centro dell’incontro, i temi legati alla salute del settore primario, alle proposte per incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura, al ricambio generazionale nelle campagne e alla situazione del comparto agricolo nel Lazio e nel territorio di Roma Capitale, che ricordiamo essere comune agricolo più esteso d’Europa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
