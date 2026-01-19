Altra prova sottotono per Gioè Greselin impalpabile

Nella partita tra Gioè e Greselin, l'esito si decide senza grandi sorprese. Furghieri si conferma attento, subendo i gol di Arrighini e Valori, ma dimostrando buone capacità di intervento nelle altre occasioni. Berizzi, dalla fascia, contribuisce all'1-0 con uno sviluppo di gioco efficace. La sfida si è svolta in un contesto equilibrato, evidenziando alcune differenze nelle prestazioni individuali e collettive delle squadre coinvolte.

Furghieri 6: niente può sui gol di Arrighini e Valori. Attento nelle altre circostanze. Berizzi 6: dalla sua fascia nasce l'1-0. Per il resto è ordinato. Risaliti 5: un suo clamoroso errore rischia di causare già nel primo tempo il raddoppio dello Scandicci. (Dal 78' Rinaldini 6: da una sua punizione Rossetti va in gol, ma a gioco fermo). Polvani 5,5: ha il suo bel da fare contro Arrighini e soci. D'Orsi 6: i suoi cross in area avversaria creano difficoltà ai Blues nel primo tempo. Nella ripresa si fa male ed è costretto a uscire. (Dal 60' Zanon 5: la differenza di rendimento fra lui e D'Orsi è evidente).

Altra prova di forza e compattezza da parte dell' Under 19 Nazionale della Fortitudo Pomezia 1957 che sbanca il parquet di un' ottima Cisterna 5 che schierava anche diversi giovani talenti del roster della Serie A2. La squadra di Stefano Esposito si è resa - facebook.com facebook

BASKET A2, GIVOVA SCAFATI CONTRO RUVO DI PUGLIA PER UN’ALTRA PROVA DI MATURITA’ La Givova Scafati non ha intenzione di fermarsi. E aspetta Ruvo di Puglia, alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano... x.com

