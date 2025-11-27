CMcom – Inter altra gara sottotono | altro che sorriso Lautaro esce e si arrabbia ancora
2025-11-27 00:37:00 Fermi tutti! Il calciatore argentino è ancora a secco nei big match in questa stagione. Lautaro Martinez era già apparso nervoso in conferenza stampa ed evidentemente la sensazione che aveva lasciato a tutti i presenti non era poi così sbagliata. Certo, la domanda alla vigilia lo ha infastidito perché riguardava il suo andamento in zona gol e lo sappiamo, per lui è sempre un argomento tabù. Poi c’è stata la partita e le difficoltà che ne sono conseguite, evidentemente il “Toro” ha avvertito il peso della sfida e subito le voci che di questi tempi lo incolpano di essere forte con le deboli e debole con le forti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
30 ottobre, ore 14:30 – 18:30 in Camera di Commercio Genova Lancio del progetto CIIRCLE – Competitività e Innovazione Inter-Regionali, co-finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Obiettivo dell’iniziativa: Rafforzare la competitività dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Fabregas all'Inter, la dura presa di posizione del presidente del Como: "Un'altra volta..." - “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”. Si legge su corrieredellosport.it
Inter, un’altra figuraccia dopo Monaco: ko col Fluminense e addio Mondiale per Club - Dormita generale della difesa, da de Vrij leggero sul rinvio a Darmian fino a Sommer, il ... Riporta calciomercato.it
Inter, altra doccia gelata: ha scelto l’assegno da 10 milioni all’anno - I nerazzurri rischiano la beffa: il calciatore ha detto sì alla super offerta che è arrivata dall’Arabia Saudita. Scrive calciomercato.it