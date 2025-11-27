CMcom – Inter altra gara sottotono | altro che sorriso Lautaro esce e si arrabbia ancora

2025-11-27 00:37:00 Fermi tutti! Il calciatore argentino è ancora a secco nei big match in questa stagione. Lautaro Martinez era già apparso nervoso in conferenza stampa ed evidentemente la sensazione che aveva lasciato a tutti i presenti non era poi così sbagliata. Certo, la domanda alla vigilia lo ha infastidito perché riguardava il suo andamento in zona gol e lo sappiamo, per lui è sempre un argomento tabù. Poi c’è stata la partita e le difficoltà che ne sono conseguite, evidentemente il “Toro” ha avvertito il peso della sfida e subito le voci che di questi tempi lo incolpano di essere forte con le deboli e debole con le forti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com