almeno 39 morti in un incidente ferroviario in andalusia nel sud della spagna

Almeno 39 persone sono morte nella collisione fra due treni ad alta velocità in Andalusia, nel sud della Spagna, secondo un nuovo bilancio fornito dalle autorità la mattina del 19 gennaio. Il bilancio, che non è ancora definitivo, è salito nettamente durante la notte, arrivando a 39 morti, secondo una portavoce del ministero dell’interno. L’incidente ha causato anche 123 feriti, cinque dei quali sono in condizioni molto gravi e 24 in condizioni gravi, secondo la stessa fonte. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Córdoba e Andújar, hanno precisato sul social network X i servizi di soccorso dell’Andalusia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Incidente tra 2 treni in Spagna, almeno 39 morti. Ipotesi “giunto” saltato. LIVE - Andalusia, all’altezza di Adamuz, sud dell'Andalusia, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro ... tg24.sky.it