Meteo | allerta arancione attivata la Protezione civile a Latina

A Latina, è stata attivata l’allerta arancione a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge in arrivo. La Protezione civile comunale ha attivato il centro operativo e sono stati annullati alcuni eventi legati alla Befana e alle festività natalizie, al fine di garantire la sicurezza della popolazione.

Allerta arancione anche a Latina per le piogge in arrivo: peggiora il maltempo, con avvisi di emergenza, attivazione del centro operativo di protezione civile comunale e annullamento di alcuni eventi legati alla Befana e alle festività natalizie. L'allarme meteo che interessa il Lazio. Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; Rientra l'allerta meteo in Emilia Romagna, le persone evacuate rientrano a casa; Allerta meteo per rischio ghiaccio, a Firenze spargisale già in azione; Spagna, alluvione in Andalusia: ci sono vittime e dispersi. Allerta Meteo arancione, il sindaco Celentano attiva il COC - L'attivazione del COC consentirà di monitorare costantemente la situazione, gestire in modo coordinato eventuali emergenze.

Maltempo, allerta arancione a Latina: attivato il centro operativo comunale - L’attivazione consentirà un costante presidio della situazione e un rapido intervento in caso di criticità, con particolare attenzione alle aree più esposte al rischio idraulico e idrogeologico ... ilfaroonline.it

Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio/ Occhi puntati su 8 regioni: le previsioni in vista dell’Epifania - Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio 2026: otto regioni a rischio, con il Molise osservato speciale per i forti temporali ... ilsussidiario.net

ALLERTA #METEO #VENETO: DA MEZZANOTTE ATTENZIONE PER VENTO FORTE SULLA COSTA - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE x.com

