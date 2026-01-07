Allerta meteo scuole chiuse giovedì 8 gennaio | lezioni sospese in alcuni comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Per giovedì 8 gennaio sono previste allerte meteo che comportano la chiusura delle scuole in alcuni comuni italiani. La perturbazione in corso prosegue, influenzando le condizioni meteorologiche su diverse regioni. L'elenco delle aree interessate sarà aggiornato costantemente. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per informazioni precise sulle eventuali sospensioni delle attività scolastiche.

Ancora maltempo sull'Italia. Una perturbazione continuerà a interessare il nostro Paese nella giornata di domani. Il Nord registrerà un miglioramento delle condizioni meteo con gelate notturne che toccheranno i -10°C. Il maltempo si sposterà verso il Centro e il Sud con nevicate intense fino a quote bassissime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Allerta meteo il 7 gennaio 2026, c'è fake news che a Roma le scuole sarebbero chiuse. Il maltempo c'è ma le scuole saranno aperte; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Toscana, allerta ghiaccio su tutta la regione: scuole chiuse mercoledì 7 gennaio. La mappa dei comuni; Emergenza neve: domani a Cervia chiuse solo le scuole secondarie di secondo grado (Istituto d’istruzione superiore “T. Guerra”). Aperti asili, scuole dell’infanzia, elementari, medie e centri diurni. Chiusi i cimiteri.

