Scappa all' alt della polizia e si schianta contro un muro aveva in tasca della cocaina

La polizia ha arrestato un catanese di 25 anni che ha cercato, in tutti i modi, di eludere i controlli degli agenti per non farsi sorprendere con la dose di cocaina che aveva nascosto in tasca. In un primo momento, il giovane a bordo della sua auto ha fatto finta di fermarsi all’alt intimato dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

