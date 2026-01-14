Studenti del Russell-Newton realizzano un’app per gestire una biblioteca della scuola media di Montespertoli

Gli studenti del Russell-Newton hanno sviluppato un’app dedicata alla gestione della biblioteca della scuola media di Montespertoli. Si tratta di uno strumento digitale pensato per facilitare l’organizzazione e l’accesso ai libri, contribuendo a sostenere un servizio importante per tutta la comunità scolastica. Questa iniziativa rappresenta un esempio di impegno sociale e innovazione nell’ambito dell’istruzione, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie per migliorare la fruizione delle risorse educative.

