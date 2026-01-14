Studenti del Russell-Newton realizzano un’app per gestire una biblioteca della scuola media di Montespertoli
Gli studenti del Russell-Newton hanno sviluppato un’app dedicata alla gestione della biblioteca della scuola media di Montespertoli. Si tratta di uno strumento digitale pensato per facilitare l’organizzazione e l’accesso ai libri, contribuendo a sostenere un servizio importante per tutta la comunità scolastica. Questa iniziativa rappresenta un esempio di impegno sociale e innovazione nell’ambito dell’istruzione, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie per migliorare la fruizione delle risorse educative.
Si tratta di un tipo di applicazione digitale a forte valenza sociale, che va a sostegno di una biblioteca scolastica il cui servizio è a vantaggio della comunità intera. Gli studenti di quarta da soli non sarebbero stati in grado di realizzare l'intero progetto in quanto non hanno ancora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Gli studenti del Russell-Newton recitano e danzano in “Ceneri, voci di un Natale negato”
Leggi anche: Cento camici da laboratorio per gli studenti delle classi prime della scuola media di Castelfranco
Studenti del Russell-Newton realizzano un’app per gestire una biblioteca.
L’intelligenza artificiale entra al Russell-Newton - AI’, realizzato nell’ambito del programma di innovazione... lanazione.it
Studenti del Russel-Newton sviluppano un'app per gestire la biblioteca della scuola media di Montespertoli - Un’app creata dagli studenti per gli studenti: un progetto che è frutto della collaborazione tra le classi quarte e quinte dell’Istituto di Scandicci ... gonews.it
Si tratta di una web app per la gestione della biblioteca scolastica dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Montespertoli, realizzata da un gruppo di studenti dell’indirizzo SIA dell’Istituto Russel-Newton. Un progetto che unisce competenze tecniche, col facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.