Studenti del Russell-Newton realizzano un’app per gestire una biblioteca della scuola media di Montespertoli

Da firenzetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Russell-Newton hanno sviluppato un’app dedicata alla gestione della biblioteca della scuola media di Montespertoli. Si tratta di uno strumento digitale pensato per facilitare l’organizzazione e l’accesso ai libri, contribuendo a sostenere un servizio importante per tutta la comunità scolastica. Questa iniziativa rappresenta un esempio di impegno sociale e innovazione nell’ambito dell’istruzione, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie per migliorare la fruizione delle risorse educative.

Si tratta di un tipo di applicazione digitale a forte valenza sociale, che va a sostegno di una biblioteca scolastica il cui servizio è a vantaggio della comunità intera. Gli studenti di quarta da soli non sarebbero stati in grado di realizzare l'intero progetto in quanto non hanno ancora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gli studenti del Russell-Newton recitano e danzano in “Ceneri, voci di un Natale negato”

Leggi anche: Cento camici da laboratorio per gli studenti delle classi prime della scuola media di Castelfranco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Studenti del Russell-Newton realizzano un’app per gestire una biblioteca.

L’intelligenza artificiale entra al Russell-Newton - AI’, realizzato nell’ambito del programma di innovazione... lanazione.it

Studenti del Russel-Newton sviluppano un'app per gestire la biblioteca della scuola media di Montespertoli - Un’app creata dagli studenti per gli studenti: un progetto che è frutto della collaborazione tra le classi quarte e quinte dell’Istituto di Scandicci ... gonews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.