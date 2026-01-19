Alimentazione Sigep | da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà

L'Unione italiana olio di palma sostenibile ha pubblicato un position paper per chiarire miti e realtà sull'olio di palma. L'obiettivo è promuovere un confronto basato su evidenze scientifiche, considerando aspetti di nutrizione, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. In un contesto di crescente attenzione all'alimentazione, il documento invita a superare approcci ideologici per valutare in modo equilibrato il ruolo di questa materia prima.

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Superare l'approccio ideologico che ha spesso caratterizzato il dibattito sull'olio di palma, proponendo una valutazione integrata e basata sulle evidenze scientifiche, che tenga conto di nutrizione, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e food security globale. E' l'obiettivo del posizion paper “Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare”, documento approvato dal Comitato tecnico scientifico dell'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile e redatto da un gruppo di lavoro composto dal prof. Sebastiano Banni, ordinario di fisiologia all'Università di Cagliari, dal dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà Leggi anche: Alimentazione sostenibile e lotta agli sprechi: Bari verso un programma cittadino sulle politiche del cibo Leggi anche: Unione Valdera: nelle scuole arriva Carlotta, la carota magica, per educare i bambini alla sana alimentazione La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà - Superare l'approccio ideologico che ha spesso caratterizzato il dibattito sull'olio di palma, proponendo una ... iltempo.it

Arriva #nuvela, la farina firmata VOG Products, leader nella lavorazione della frutta da 60 anni, pronta a innovare il mondo dell’alimentazione consapevole. Sarà presentata dal 16 al 20 gennaio al SIGEP di Rimini (Hall 5D, Stand 190), il più grande evento inte - facebook.com facebook

Sigep World 2026, Rimini torna capitale globale del foodservice VIDEO GALLERY x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.