Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 25 2026 Storie condivise
Al Teatro Comunale di Bucine riprende la Stagione 252026 “Storie condivise”, un percorso che unisce musica, teatro e cultura in un dialogo aperto tra passato e presente. La programmazione propone appuntamenti dedicati a diverse forme di espressione artistica, valorizzando la memoria collettiva e i linguaggi contemporanei. Un’occasione per condividere momenti di riflessione e convivialità in un contesto culturale di rilievo per la comunità.
Arezzo, 19 gennaio 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 252026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Domenica 25 Gennaio, ore 17:30 c’è Biblio-the ’ domenicali per bambini e famiglie alla Biblioteca comunale di Bucine. Cantiere Artaud presenta: Seminare parole.(r)accogliere emozioni: la voce del mare. Biglietto unico: 5 € info e prenotazioni: [email protected] 3714130749 anche whatsapp Ticketone.it Sabato 24 gennaio, Museo Paleontologico di Montevarch i Diesis teatrango presenta “ Opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
