Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 25 2026 Storie condivise

Al Teatro Comunale di Bucine riprende la Stagione 252026 “Storie condivise”, un percorso che unisce musica, teatro e cultura in un dialogo aperto tra passato e presente. La programmazione propone appuntamenti dedicati a diverse forme di espressione artistica, valorizzando la memoria collettiva e i linguaggi contemporanei. Un’occasione per condividere momenti di riflessione e convivialità in un contesto culturale di rilievo per la comunità.

