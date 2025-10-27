Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine

Arezzo, 27 ottobre 2025 – "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. DOMENICA 2 NOVEMBRE ore 21:15 L'ULTIMO SOSPIRO di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da "La lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini - Assistenza alla regia Fabio Salamanca. Un Pasolini solo davanti a un Giudice divino. Gli racconta del suo viaggio solitario lungo una strada infinita, un deserto che non è solo fisico, ma rappresenta il vuoto interiore che lo consuma.

