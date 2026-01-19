Al cinema in settimana | da La grazia ad Avatar

La settimana al cinema offre una varietà di titoli per tutti i gusti. In programmazione nelle sale bergamasche trovi film come “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “La Grazia” e altri, tra cui animazioni, drammi e documentari. Questa selezione permette agli spettatori di scegliere tra produzioni italiane e internazionali, garantendo un’offerta diversificata e di qualità per il pubblico locale.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano "Buen Camino", "Avatar: Fuoco e Cenere", "La Grazia", "Zootropolis 2", "Him", "28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa", "No Other Choice", "Norimberga", "Prendiamoci una pausa", "Spongebob – Un'avventura da pirati" e "Una di famiglia". Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

Da giovedì al cinema, un nuovo film ogni settimana: La grazia. Un’occasione per immergersi in storie autentiche e coinvolgenti, senza distrazioni. Un momento dedicato alla visione, alla riflessione e al piacere di lasciarsi trasportare dalla narrazione, in un ambiente che valorizza l’esperienza cinematografica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Al cinema in settimana e all’Epifania: Buen Camino, Una di famiglia, Avatar e SpongeBob - Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “Five ... bergamonews.it

Questa settimana, ritorna il cinema di qualità con il decimo appuntamento del nostro #Plazaforum 2025/2026. Adriano un padre senza uno scopo ritroverà la forza in chi meno se lo aspetta. #CinqueSecondi vi aspetta lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 G - facebook.com facebook

