Aggredisce la ex davanti agli occhi dei carabinieri | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Padova dopo aver aggredito la sua ex davanti agli occhi dei carabinieri. L'intervento tempestivo dei militari si inserisce nelle attività di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle persone più a rischio. Le forze dell’ordine continuano a lavorare con attenzione per garantire sicurezza e supporto alle vittime di situazioni di violenza.

Continua l'impegno dei carabinieri del comando provinciale di Padova nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. Nella tarda mattinata di venerdì 16 gennaio, i militari della stazione di Padova Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di.

Ubriaco si piazza davanti a un autobus bloccando e aggredisce con calci e gomitate i carabinieri, arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Nereto, a Sant'Omero, dopo aver bloccato un autobus e aggredito con calci e gomitate i militari intervenuti. L’intervento ha portato all’arresto dell’individuo, accusato di interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in un contesto di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

