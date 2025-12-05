Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa star di Mortal Kombat e L' ultimo imperatore

L'attore giapponese, 75 anni, è stato uno dei volti più famosi del cinema americano e nipponico, famoso soprattutto per i ruoli nei film d'azione. Uno degli attori asiatici più prolifici a Hollywood, Cary-Hiroyuki Tagawa, è scomparso giovedì a Santa Barbara. Aveva 75 anni, ed è deceduto a causa delle complicazioni di un ictus nelle prime ore del mattino. La notizia è stata confermata dalla famiglia che si trovava con l'attore al momento della sua scomparsa. La star nipponica era nota al grande pubblico per i ruoli in Mortal Kombat, L'ultimo imperatore, Memorie di una geisha e la serie L'uomo nell'alto castello.

