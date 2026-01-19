Adani | Spalletti va confermato il progetto Juve è sano

Lele Adani si esprime sulla situazione della Juventus, sostenendo che Luciano Spalletti meriti di essere confermato alla guida tecnica. L’intervento, rilasciato a La Nuova DS, analizza il progetto del club torinese, sottolineando la solidità e l’andamento complessivo, al di là delle recenti performance. La posizione di Adani si focalizza sull’importanza di mantenere stabilità e fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra.

Analisi netta e senza giri di parole. Intervenuto a La Nuova DS, Lele Adani prende posizione sul lavoro di Luciano Spalletti alla Juventus, andando oltre il risultato dell’ultima giornata. “ Spalletti va rinnovato? Io non guardo alla sconfitta di Cagliari ma al lavoro fatto. Il percorso è azzeccato, è attecchito in tutto l’ambiente ”. Adani sottolinea un aspetto che, a suo giudizio, va oltre il campo. “ La Juventus, anche nel mondo che le gira intorno, parla come raramente ha parlato. Questo perché il progetto è sano ”. Poi il passaggio sulle responsabilità della società. “ Spalletti, come Gasperini, ha bisogno di qualche incremento, di qualche aiuto della società per migliorare il progetto e recuperare il gap, il terreno e i punti perduti”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Pisa. In particolare, ha sottolineato l’importanza di rinnovare subito il contratto a Spalletti, evitando di aspettare la fine della stagione. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla stabilità e la programmazione futura del club, evidenziando come continuità possa rappresentare un elemento chiave per il progetto sportivo dei bianconeri.

