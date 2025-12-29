Adani categorico | Se fossi la Juve allungherei il contratto a Spalletti ora non a fine anno! Basta cambiare ogni sei mesi

Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Pisa. In particolare, ha sottolineato l’importanza di rinnovare subito il contratto a Spalletti, evitando di aspettare la fine della stagione. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla stabilità e la programmazione futura del club, evidenziando come continuità possa rappresentare un elemento chiave per il progetto sportivo dei bianconeri.

Adani, ex difensore ed ora opinionista, ha commentato così la vittoria della Juve contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni. Nel salotto de La Nuova DS, Daniele Adani non ha usato mezzi termini per analizzare il momento della Juventus. L’ex difensore e oggi opinionista ha focalizzato la sua attenzione su tre temi caldi: l’esplosione definitiva del numero 10, le difficoltà del centrocampo e il futuro della guida tecnica. Yildiz, il predestinato: “Vale per due”. Le parole più dolci sono per Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 ha ricevuto un’investitura totale. «Lo dicevo già un anno e mezzo fa: è talmente forte che la Juve non avrà mai bisogno di comprare un altro numero 10», ha sentenziato Adani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

