L’aceto balsamico è Cultura Esulta il campione Razzoli | Grande opportunità per tutti

"Che la cucina italiana sia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo è un dato storico e inconfutabile, ma quello che il riconoscimento dell' Unesco sancisce è che essa è anche Cultura, e quindi Storia e quindi riconoscimento di tradizione quasi millenarie". E' estremamente convinto e orgoglioso Giuliano Razzoli, medaglia d'oro olimpica di slalom ed ex atleta di spicco della valanga azzurra, oggi produttore di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e presidente dell'omonimo consorzio di tutela, nel rivendicare la peculiare importanza del riconoscimento dell'organizzazione Onu che ha riconosciuto " patrimonio immateriale dell'umanità" l'arte dello Stivale.