Accoltellamento in piazza Roma identificato l’autore | finisce in carcere

È stato individuato e sottoposto a fermo l’autore dell’accoltellamento avvenuto a gennaio in piazza Roma, Benevento. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato all’identificazione del presunto responsabile, che ora si trova in carcere. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, e le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato identificato il presunto autore dell’ accoltellamento avvenuto nei primi giorni di gennaio a Benevento, in piazza Roma. L’uomo, V. P. 22 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare per una condanna definitiva relativa a un analogo reato di accoltellamento commesso alcuni anni fa, ha visto aggravata la misura cautelare, che è stata modificata con il trasferimento in carcere. La vittima, 21 anni, è assistita dall’avvocato Fabio Ficedolo, mentre l’avvocato Pierluigi Pugliese segue il presunto autore. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltellamento in piazza Roma, identificato l’autore: finisce in carcere Leggi anche: Accoltellamento di piazza Gae Aulenti, Lanni resta in carcere: “Pensai: vendetta se non mi richiamano in comunità” Leggi anche: Spari contro i ciclisti: identificato l'autore del folle gesto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Accoltellamento in piazza Italia. Lite tra due gruppi per una sigaretta negata, poi spunta un coltello: ferita una coppia di fidanzati 25enni e un giovane della banda rivale - Il bilancio è di una 25enne ferita alla coscia sinistra e portata all'ospedale e di due ragazzi che hanno ... ilgazzettino.it Accoltellamento in piazza De Ferrari, 21enne ferito al volto x.com ACCOLTELLAMENTO IN PIAZZA LIBERTA', DUE GIOVANI RICOVERATI A CATTINARA Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/cronaca/19099-accoltellamento-in-piazza-liberta-due-giovani-ricoverati-a-cattinara.html #ilmeridianots #ospedalecattinara #acc - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.