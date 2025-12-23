Spari contro i ciclisti | identificato l' autore del folle gesto

É stato individuato, dai Carabinieri della compagnia di Caprino Veronese, in tempi rapidissimi, l'autore del grave episodio avvenuto lo scorso 20 dicembre a Peri, quando un gruppo di ciclisti appartenenti al team "A.S.D. Sc Padovani" è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco durante la.

