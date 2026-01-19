A scuola col coltello stringere le maglie dei controlli non basta L’analisi

La presenza di armi bianche tra gli studenti rappresenta una problematica crescente, con casi di aggressioni e incidenti gravi. Stringere i controlli nelle scuole non sembra sufficiente a contrastare questa tendenza. Analizzare le cause e le responsabilità di un fenomeno così delicato è fondamentale per adottare misure efficaci e promuovere un ambiente scolastico più sicuro.

Morire a scuola a 18 anni, accoltellato da un compagno di classe. Dopo la tragedia a La Spezia e l'aggressione a Sora evidenzia una realtà inquietante: i ragazzi vanno a scuola armati di coltello e spesso lo utilizzano per risolvere liti o discussioni. Scontri per motivi banali, che sconcertano gli adulti. "L'arma è solo il sintomo di qualcosa che è cambiato nella società. I controlli più stringenti possono servire sì, ma la vera prevenzione inizia nelle famiglie che ascoltano, nelle scuole che educano alle emozioni e negli adulti che non minimizzano il disagio ", dice a LaPresse Antonella Elena Rossi, criminologa e psicologa.

