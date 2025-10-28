A 12 anni a scuola col coltello nello zaino a Materdei docente lo trova e chiama la polizia

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha segnalato all'autorità giudiziaria un 12enne: è andato a scuola, a Materdei, con un coltello nello zaino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

