A 12 anni a scuola col coltello nello zaino a Materdei docente lo trova e chiama la polizia

La Polizia ha segnalato all'autorità giudiziaria un 12enne: è andato a scuola, a Materdei, con un coltello nello zaino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Pensione a 67 anni e 3 mesi nel 2028, la scuola deve rimanere fuori dall’innalzamento e beneficiare invece dell’anticipo previdenziale previsto per le occupazioni usuranti. Anief prepara emendamento - facebook.com Vai su Facebook

- Austin Reaves è cresciuto in un paesino di 1000 abitanti nello stato dell'Arkansas. - prima e dopo la scuola si è sempre occupato del bestiame nella fattoria di famiglia. Lo fa ancor oggi d'estate. - si è diplomato in un liceo nel quale c'erano 52 studenti in totale - X Vai su X

A 12 anni a scuola col coltello nello zaino a Materdei, docente lo trova e chiama la polizia - La Polizia ha segnalato all'autorità giudiziaria un 12enne: è andato a scuola, a Materdei, con un coltello nello zaino ... Lo riporta fanpage.it

Picchiato a 12 anni davanti alla scuola: «In tre lo hanno spinto e preso a calci» - CELANO Sono ancora da accertare i motivi che hanno portato un gruppo di ragazzi minorenni stranieri a pestare un loro coetaneo, italiano, all’ingresso della scuola. Riporta ilmessaggero.it

Tre ragazzini sorpresi a scuola con il coltello a Caivano - Il fatto è accaduto sabato scorso (la notizia si è appresa solo oggi) all'interno dell'istituto scola ... Riporta ansa.it