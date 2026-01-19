A lavare l' auto con la card ricaricata abusivamente ma a Collegno il furbetto finisce nei guai

Giovedì 15 gennaio 2026, a Collegno, un uomo di 40 anni residente a Torino è stato denunciato per aver utilizzato in modo fraudolento una card ricaricata per pagare il lavaggio dell’auto presso l’autolavaggio Il Draghetto. L’episodio evidenzia come pratiche illecite legate all’uso di strumenti di pagamento possano portare a conseguenze legali. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le normative e le regole di utilizzo delle carte ricaricabili

Nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026 un italiano di 40 anni, residente a Torino, è stato colto sul fatto e denunciato per avere utilizzato una card ricaricata in modo fraudolento per pagare il lavaggio della sua auto nell'autolavaggio Il Draghetto di corso Pastrengo a Collegno. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti chiamati dai gestori dell'esercizio a cui il sistema interno aveva segnalato l'anomalia. L'accaduto è stato anche documentato da un video pubblicato su Facebook dal titolare, Mariano Acquafresca, vicepresidente provinciale di Assolavaggisti. “L'ho fatto - dice a TorinoToday - per sensibilizzare sul fatto che non è sensato rischiare condanne penali anche importanti per somme che il più delle volte sono di poche decine di euro ma che, sommate, per noi esercenti possono anche costituire cifre importanti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

